Domani il meteo in Italia continuerà a essere caratterizzato da condizioni instabili con piogge e temporali che colpiranno principalmente le regioni del Nord e alcune zone del Centro. Le previsioni indicano che il maltempo interesserà ampie aree del Paese, con fenomeni temporaleschi che si verificheranno in diverse località. La giornata si preannuncia quindi all’insegna di pioggia e instabilità atmosferica su buona parte dello stivale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Maltempo al Nord e parte del Centro. La giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo ancora instabili su gran parte dell’Italia, con piogge e temporali che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali e alcune aree del Centro. Le correnti fresche in arrivo dall’Europa centrale continueranno infatti a mantenere il clima variabile, favorendo la formazione di rovesci anche intensi durante le ore pomeridiane. Le regioni più esposte saranno Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove non si escludono temporali accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate. Sud e Isole tra sole e nuvole.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo Italia, domani ancora instabilità: piogge e temporali su diverse regioni

Meteo Italia – Previsioni Domani 4 Febbraio 2026 #meteoitalia #previsionimeteo

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