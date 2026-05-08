Messina 10,8 milioni per fermare l’erosione a Casabianca | il piano

A Messina sono stati stanziati 10,8 milioni di euro per intervenire contro l'erosione costiera a Casabianca. Il progetto prevede la realizzazione di nuove barriere e interventi mirati per proteggere le abitazioni più a rischio. Restano domande aperte sulla capacità delle nuove strutture di arginare l'avanzata del mare e su quali interventi concreti verranno adottati per salvaguardare le zone interessate.

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? Domande chiave Come riusciranno le nuove barriere a fermare l'avanzata del mare?. Quali opere specifiche verranno costruite per proteggere le abitazioni?. Perché la spiaggia di Casabianca sta scomparendo così velocemente?. Chi coordinerà tecnicamente i lavori di ripascimento della sabbia?.? In Breve Termine per la presentazione delle offerte economiche fissato al 18 giugno.. Schifani e Tumminello coordinano la gestione e la direzione tecnica dei lavori.. Costruzione di quattro barriere soffolte e dieci pennelli semisoffolti per proteggere l'area.. Ripascimento con sabbia naturale per avanzare la linea di costa di dieci metri.. La Regione Siciliana ha stanziato 10,8 milioni di euro per la difesa del litorale di Casabianca, avviando ufficialmente l’iter per proteggere un tratto di costa lungo 1,7 chilometri dal mare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, 10,8 milioni per fermare l’erosione a Casabianca: il piano Notizie correlate Al via il maxi intervento contro l’erosione, dieci milioni per salvare la costa di CasabiancaPrende ufficialmente il via l’iter per uno degli interventi più attesi sul fronte della difesa costiera nel Messinese. Cannitello: 5 milioni per fermare l’erosione e salvare il litoraleI cinque milioni di euro stanziati per arginare il fenomeno dell’erosione costiera a Cannitello rappresentano un tassello fondamentale per la... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Messina, 10 milioni per la fascia costiera di Casabianca: pubblicato il bando per l'assegnazione dei lavori; Messina, progetto da 12 milioni per difendere la costa dall'erosione nell'interesse dell'ambiente e del turismo; Messina, al via il piano da 10 milioni per mettere in sicurezza la costa di Casabianca; Pubblicato il bando della Regione Siciliana:10 milioni per la fascia costiera di Casabianca. Messina, 10 milioni per la fascia costiera di Casabianca: pubblicato il bando per l’assegnazione dei lavoriGli obiettivi dei lavori sono il recupero e la riqualificazione dell'ambito costiero per un tratto complessivo di 1,7 chilometri ... ilsicilia.it Stretto-Art, ritorna la nuova edizione al Giardino Corallo di Messina - facebook.com facebook