Messico i BTS tornano in concerto dopo 8 anni | migliaia di fan in festa

In Messico, migliaia di fan si sono radunate per assistere al primo concerto dei BTS nel paese dal 2017. La serata ha visto l’arrivo di persone provenienti da diverse parti dell’America Latina, tutte entusiaste per il ritorno della band sudcoreana. Questo evento rappresenta il primo spettacolo del gruppo nel paese dopo otto anni di assenza. La folla si è raccolta con aspettative e entusiasmo, creando un’atmosfera di festa.

(LaPresse) In Messico migliaia di fan dei BTS sono pronti per il primo concerto del gruppo sudcoreano nel Paese dal 2017, con persone arrivate da diverse parti dell’America Latina per assistere al tanto atteso ritorno della band. All’esterno della venue di Città del Messico, i fan vestiti di viola – il colore simbolo dei BTS e della loro community – si sono radunati molte ore prima dello spettacolo per scambiarsi piccoli regali e scattare foto con striscioni e poster dedicati ai membri del gruppo. Conosciuti per canzoni che affrontano temi come la salute mentale, l’accettazione di sé e le pressioni vissute dai giovani, i BTS hanno costruito negli anni una fanbase globale che va ben oltre il fenomeno K-pop.🔗 Leggi su Lapresse.it

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