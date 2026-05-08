Mercogliano tenta di introdursi in un' abitazione e viene trovato con cacciavite e forbici | denunciato 25enne

Un 25enne è stato denunciato a Mercogliano dopo essere stato sorpreso con un cacciavite e forbici mentre cercava di entrare in un’abitazione. I Carabinieri, impegnati in controlli di routine nel territorio, hanno fermato l’uomo e sequestrato gli strumenti trovati addosso. Le forze dell’ordine continuano a intensificare i controlli nel quadro delle operazioni di prevenzione contro reati predatori.

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