Mercatelli stasera si presenta ad Alfero

Da ilrestodelcarlino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa sera alle ore 20,30, al parco del Casone di Alfero, sarà presentata ufficialmente la lista "Tradizioni e Futuro", pronta a scendere in campo in vista delle prossime elezioni comunali di Verghereto, in calendario il 24 e il 25 maggio, sostenuta dall’intero centrodestra. "In un incontro aperto a tutta la cittadinanza, il candidato sindaco Simone Mercatelli - dicono i promotori della lista "Verghereto Tradizioni e Futuro" - presenterà il progetto, ponendo al centro l’importanza dell’ascolto, della partecipazione attiva dei cittadini e della valorizzazione delle energie migliori del territorio. La squadra, composta da professionisti e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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