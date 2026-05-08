mercatelli stasera si presenta ad alfero

Questa sera alle ore 20,30, al parco del Casone di Alfero, sarà presentata ufficialmente la lista "Tradizioni e Futuro", pronta a scendere in campo in vista delle prossime elezioni comunali di Verghereto, in calendario il 24 e il 25 maggio, sostenuta dall’intero centrodestra. "In un incontro aperto a tutta la cittadinanza, il candidato sindaco Simone Mercatelli - dicono i promotori della lista "Verghereto Tradizioni e Futuro" - presenterà il progetto, ponendo al centro l’importanza dell’ascolto, della partecipazione attiva dei cittadini e della valorizzazione delle energie migliori del territorio. La squadra, composta da professionisti e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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