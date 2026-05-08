Menopausa addio a diete lampo | A vincere è l’equilibrio parola di Gaia Biondini

La Dott.ssa Gaia Biondini ha condiviso alcuni consigli per affrontare la menopausa, sottolineando l’importanza di mantenere un equilibrio alimentare piuttosto che affidarsi a diete rapide. Ha spiegato come prendersi cura del proprio corpo in modo consapevole possa aiutare a gestire meglio i cambiamenti legati a questa fase della vita. Le sue indicazioni puntano su un approccio sostenibile e naturale.

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I consigli della Dott.ssa Gaia Biondini per affrontare meglio la menopausa prendendosi cura del proprio corpo in modo profondo. Con l’arrivo dell’estate torna puntuale anche la proverbiale “prova costume”. Ma per molte donne in menopausa non è solo una questione estetica: gonfiore, aumento di peso e difficoltà a dimagrire rendono questo momento ancora più delicato. Ne abbiamo parlato con la Dott.ssa Gaia Biondini, seguitissima sui social dove conta oltre 200 mila follower, esperta in nutrizione e menopausa e fondatrice del metodo VitaSanaVitaGaia. «Sì, ma spesso viene affrontata nel modo sbagliato. Molte donne arrivano a ridosso dell’estate cercando soluzioni veloci, diete drastiche o restrizioni importanti.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Menopausa, addio a diete lampo: “A vincere è l’equilibrio”, parola di Gaia Biondini Notizie correlate Parma Juve Primavera 0-0 LIVE: regna l’equilibrio fin qui, un lampo di Lopez e poche emozionidi Redazione JuventusNews24Parma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di... Addio alle diete “fotocopia”: oggi la nutrizione si scrive nel DNAAGI - Se fino a pochi anni fa la "dieta del momento" prometteva miracoli a chiunque la seguisse, oggi la scienza ci dice il contrario.