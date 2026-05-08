Menarini amplia il Board | arriva Thomas Cueni

Il Gruppo farmaceutico con sede a Firenze ha annunciato l'ingresso di un nuovo membro nel Consiglio di amministrazione. Si tratta di Thomas Cueni, un manager con una lunga esperienza nel settore. La nomina mira a rafforzare la struttura di governo della società, che ha comunicato ufficialmente questa modifica. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sul ruolo o le motivazioni.

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Novità in casa Menarini. Il Consiglio di amministrazione del Gruppo farmaceutico con base a Firenze ha nominato il manager di grande esperienza Thomas Cueni nuovo consigliere, rafforzando ulteriormente la governance del Gruppo. Cueni entra a far parte del Board della multinazionale farmaceutica insieme al presidente Eric Cornut, all’Amministratrice Delegata Elcin Barker Ergun, agli azionisti Lucia e Alberto Giovanni Aleotti e a Carlo Colombini. “Sono orgoglioso di mettere a disposizione del Gruppo Menarini tutta la mia esperienza e il mio impegno. Entrare a far parte di un’azienda dinamica e in crescita, che coniuga eccellenza scientifica,...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Menarini amplia il Board: arriva Thomas Cueni Notizie correlate FOTO/ “Menarini, tempo scaduto”. E al sit in arriva Piero De LucaTempo di lettura: 2 minuti “Menarini Tempo scaduto, Traditi da Governo e Regione”. Intimissimi amplia la linea Ultra Invisible: arriva AriaAria è la nuova brassière Intimissimi della linea Ultra Invisible: microfibra ultra?morbida, coppe removibili, zero ferretti e sostegno naturale...