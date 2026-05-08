Un incontro tra il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri di un paese straniero si è protratto oltre i tempi previsti a Palazzo Chigi. Le fonti ufficiali riferiscono di scambi di battute che hanno mantenuto toni diplomatici, ma con alcune tensioni visibili durante la discussione. Entrambi i rappresentanti si sono confrontati su temi di politica internazionale e di sicurezza, senza rilasciare dichiarazioni al termine dell’incontro.

Un incontro durato molto più del previsto, tra toni diplomatici e tensioni mai del tutto nascoste. A Palazzo Chigi è andato in scena il faccia a faccia tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio, arrivato a Roma in una fase delicatissima per i rapporti tra Italia e Stati Uniti. Sul tavolo non solo le crisi internazionali, dall’Iran all’Ucraina, ma anche le frizioni esplose dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump contro il governo italiano e la stessa premier. Il colloquio, inizialmente definito una semplice visita di cortesia, si è trasformato in un confronto politico molto più ampio, con l’obiettivo evidente di evitare uno strappo tra Roma e Washington.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni-Rubio, incontro tesissimo a Palazzo Chigi: cosa si sono detti davvero

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