Oggi si è svolto un incontro tra il presidente del Consiglio e Marco Rubio, che ricopre sia il ruolo di capo della diplomazia americana sia quello di Consigliere per la Sicurezza Nazionale. Durante la discussione si è parlato di un dossier sulla sicurezza, un tema che richiede confronti diretti e approfonditi. I giornalisti italiani presenti hanno evidenziato l’importanza di questa interlocuzione, ricordando i ruoli istituzionali di Rubio.

Nel commentare l’incontro di oggi con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i giornalisti italiani si sono dimenticati che Marco Rubio non è soltanto il capo della diplomazia americana, ma anche il Consigliere per la Sicurezza Nazionale. Si tratta di un ruolo cruciale perché in questa veste Rubio ha il compito di assicurare la regia politica delle diciotto agenzie di intelligence di cui gli Stati Uniti dispongono a partire dalla Cina, dalla Nsa, dalla Dia e dalla divisione di controspionaggio del Fbi. Quando si parla di Sicurezza Nazionale lo sguardo va inevitabilmente al futuro di medio e lungo periodo di una nazione, ovvero a scenari temporali che vanno ben oltre la durata dell’amministrazione Trump.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Meloni-Rubio e il dossier sicurezza, il confronto necessario. L’auspicio di Mayer

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