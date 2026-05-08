Meloni accoglie Rubio a Roma | ma le conviene tenersi alla larga da Trump

Nel pomeriggio di oggi, il presidente del Consiglio ha incontrato a Roma un rappresentante politico statunitense. La discussione si è focalizzata su questioni di stretta attualità internazionale, senza dettagli sui contenuti trattati. Nel frattempo, un podcast quotidiano di Fanpage.it ha annunciato che alle 18.00 verrà pubblicato un nuovo episodio dedicato alla notizia del giorno, offrendo aggiornamenti con commenti e analisi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate A Meloni non conviene fare pace con Trump: l’analisi ISPI sulle vere ragioni dietro l’incontro con RubioMentre Marco Rubio cerca di ricucire lo strappo con Roma, l'analisi di Matteo Villa (ISPI) racconta a Fanpage. Trump attacca ancora la Nato: «Stia alla larga da Hormuz»Nel giorno della riapertura di Hormuz e del vertice di Parigi durante il quale è stata messa a punto una «missione difensiva» per lo stretto, Donald... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Meloni?Rubio, oggi il colloquio a Palazzo Chigi: sul tavolo Stretto di Hormuz, Libano e relazioni transatlantiche; Perché Rubio può essere utile a Giorgia Meloni; Legge elettorale, Lega con Meloni ma al vertice di maggioranza è stallo sulle nomine; Meloni e la tregua con Rubio: navi a Hormuz con i partner Ue. Oggi l'incontro. Incontro a Palazzo Chigi. Meloni: 'Dialogo franco tra alleati'. Rubio: 'Sul ritiro delle truppe decide Trump'Stretta di mano e scambio di baci tra la premier e il segretario di Stato Usa. Prima il bilaterale col ministro degli Esteri (ANSA) ... ansa.it Meloni accoglie il presidente del Paraguay Rubio a Palazzo ChigiLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto il presidente del Paraguay, Santiago Peña Rubio, presso la prestigiosa sede di Palazzo Chigi. L'appuntamento, svoltosi nel pomeriggio dell'8 ma ... it.blastingnews.com Meloni accoglie Rubio, saluto senza enfasi e colloquio per provare a ricucire dopo le tensioni x.com A Palazzo Chigi Meloni accoglie premier ungherese eletto Peter Magyar - facebook.com facebook