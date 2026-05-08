Meloni?Rubio oggi il colloquio a Palazzo Chigi | sul tavolo Stretto di Hormuz Libano e re

Oggi, a Palazzo Chigi, si tiene un incontro tra il presidente del Consiglio e il Segretario di Stato americano. I temi principali sono la situazione nello Stretto di Hormuz e la crisi in Libano. Questi argomenti sono stati annunciati come all'ordine del giorno dell'incontro, senza ulteriori dettagli sui contenuti della discussione o sugli esiti previsti.

AGI - Sono la situazione nello Stretto di Hormuz e la crisi in Libano i temi che il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, dovrebbe affrontare oggi nel suo incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sarà una "visita di cortesia" il colloquio previsto alle 11,30 a Palazzo Chigi nel quale, spiegano fonti di governo, l'Italia ribadirà la propria disponibilità a fornire un contributo con unità navali per lo sminamento del cruciale passaggio marittimo, ovviamente previa autorizzazione del Parlamento e sotto un ombrello internazionale. Meloni e Rubio, riferiscono ancora le fonti, potrebbero inoltre affrontare la questione libanese, tenendo conto della presenza radicata dell'Italia nel Paese dei cedri.🔗 Leggi su Agi.it

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