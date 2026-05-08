Melbourne | madre e figlia accusate di schiavitù legate all’ISIS

A Melbourne, una madre e una figlia sono state arrestate con l’accusa di aver gestito pratiche di schiavitù all’interno della loro abitazione. Le autorità hanno riferito che le due donne erano coinvolte in attività legate al traffico di esseri umani e al sostegno di gruppi terroristici. Sono stati inoltre raccolti dettagli sul costo dell’acquisto di una donna coinvolta nel traffico e sul modo in cui questa era stata mantenuta sotto controllo.

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? Punti chiave Come hanno gestito la schiavitù all'interno della loro abitazione?. Quanto è costata l'acquisto della donna coinvolta nel traffico umano?. Chi sono gli altri membri della famiglia rimasti liberi?. Quali pene rischiano le donne per i crimini contro l'umanità?.? In Breve Kawsar Ahmad avrebbe pagato 10.000 dollari per l'acquisto di una donna in Siria.. Janai Safar deve comparire a Sydney venerdì per adesione a organizzazione terroristica.. Operazione Kurrajong attiva dal 2015 per monitorare i cittadini tornati dalle zone di conflitto.. Pene per schiavitù raggiungono i 25 anni, per adesione terroristica fino a 10 anni.. Kawsar Ahmad e sua figlia Zeinab Ahmad sono comparse giovedì davanti a un tribunale di Melbourne dopo l’arresto avvenuto all’aeroporto della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Melbourne: madre e figlia accusate di schiavitù legate all’ISIS Notizie correlate Siria, imminente deportazione: 4 australiane legate all’ISIS?? Cosa sapere Quattro australiane legate all'ISIS rischiano la deportazione a Damasco entro 72 ore. Le 4 australiane legate all’Isis che il governo di Camberra vuole mettere in carcereUn gruppo di quattro donne australiane legate all’Isis hanno lasciato il campo di detenzione di al-Roj in Siria con i loro figli tentando di tornare...