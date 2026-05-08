Il team principal ha dichiarato che il pilota è completamente concentrato, nonostante le recenti difficoltà in campionato. È stato annunciato il cambio di responsabile del rapporto tra il pilota e il box, con l’ingaggio di un nuovo capo. La FIA ha introdotto nuove regole che rispondono alle richieste di Verstappen, mentre l’arrivo di Lambiase nel team ha sollevato domande su eventuali cambiamenti nelle strategie e nelle comunicazioni.

? Punti chiave Come influenzerà la partenza di Lambiase il rapporto tra pilota e box?. Perché la nuova regolamentazione FIA risponde alle lamentele di Verstappen?. Cosa cambierà concretamente la gestione della potenza per la stagione 2027?. Come può l'effetto Max risolvere i problemi tecnici della monoposto?.? In Breve Verstappen ha accumulato 26 punti dopo le prime quattro tappe della stagione.. Lambiase lascerà la Red Bull per ricoprire il ruolo in McLaren entro il 2028.. La FIA aumenterà la potenza termica di 50kW nel 2027 riducendo la componente elettrica.. Isack Hadjar ha affrontato le difficoltà tecniche della vettura insieme al pilota olandese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mekies: Verstappen è totalmente impegnato nonostante le crisi F1

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