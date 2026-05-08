L'Azienda sanitaria ha istituito cinque nuove Aggregazioni funzionali territoriali (Aft) per riorganizzare i servizi di assistenza primaria. Queste strutture puntano a migliorare l'accesso alle cure per i cittadini e a rafforzare il coordinamento tra i medici di base e le altre figure sanitarie. La creazione delle Aft si inserisce nel piano di rinnovamento del sistema sanitario locale, con l’obiettivo di avvicinare i servizi alla popolazione.

Cinque nuove ‘ Aggregazioni funzionali territoriali ’ (Aft) per ridisegnare la sanità di base e rafforzare la presa in carico dei cittadini nel circondario. La Regione ha approvato l’aggiornamento della programmazione che introduce anche nel territorio dell’Ausl l’annunciato nuovo modello organizzativo della medicina generale, basato sul lavoro in rete dei medici di famiglia e sul collegamento strutturato con le Case della comunità. Nel dettaglio, la nuova articolazione prevede cinque Aft: due saranno collocate nella Casa della comunità di Imola, con una suddivisione tra area Nord e Mordano e area Centro-Sud della città. Le restanti aggregazioni copriranno in modo capillare i comuni della pianura e la Vallata del Santerno, con l’obiettivo di garantire una presenza diffusa e una gestione più efficace dei bisogni sanitari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Medici di base, ma in rete. Cinque nuove ’Aft’ per l’Ausl: "Sanità più vicina ai cittadini"

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