Medale infortunio in parete | elisoccorso in azione in montagna

Nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, un infortunio si è verificato sulla parete del monte Medale, portando all'intervento di un elicottero. L'elicottero è stato avvistato mentre sorvolava la cima, attirando l'attenzione di numerosi residenti della zona. Non sono stati forniti dettagli sull'entità del ferimento o sulle operazioni di soccorso in corso. La zona è stata interessata da un intervento di emergenza con mezzi specializzati.

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Il giallo dell'elicottero che planava sulla cima del Medale, nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, ha attirato gli sguardi di molti lecchesi. Dietro quelle manovre c'era un'operazione di soccorso: un appassionato rimasto ferito nella zona impervia della parete rocciosa, raggiungibile soltanto.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Incidente in montagna, scialpinista di Pinerolo precipita lungo la parete sud del Monviso: mortoUno scialpinista di Pinerolo è precipitato lungo la parete sud del Monviso ed è morto. Gonfiabili e parete d’arrampicata. Piccoli vigili del fuoco in azionePiccoli pompieri in azione oggi dalle ore 10 alle 17 presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pieve Emanuele, in via Nilde Iotti 23/25. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Paura sul Medale: l'elisoccorso di Bergamo salva uno sportivo ferito in parete; Infortunio sul Medale nel pomeriggio: interviene l’elisoccorso. Infortunio sul Medale nel pomeriggio: interviene l’elisoccorsoLa richiesta di soccorso è stata lanciata alle 17:30 circa La persona ferita è stata recuperata e portata all’ospedale in codice giallo LECCO – Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi sul Medale, ... msn.com Lecco, scalatore si infortuna sul Medale: un intervento da brividi per soccorrerloLecco, 27 dicembre 2025 – Un passo falso, un appiglio mancato ed è precipitato per alcuni metri. Uno scalatore di 31 anni nel pomeriggio di oggi è caduto per alcuni metri mentre percorreva la via ... ilgiorno.it Infortunio sul Medale nel pomeriggio: interviene l’elisoccorso - facebook.com facebook