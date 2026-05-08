Maxi rissa a Fondi | scattano cinque avvisi orali del questore

Lo scorso 12 aprile a Fondi si è verificata una maxi rissa che ha coinvolto diverse persone. In seguito all'evento, il questore di Latina ha deciso di adottare cinque avvisi orali nei confronti di altrettante persone coinvolte nella violenza. Le misure di prevenzione sono state emesse per cercare di prevenire ulteriori problemi legati a comportamenti violenti.

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