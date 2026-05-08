Maxi rissa a Fondi | scattano cinque avvisi orali del questore
Lo scorso 12 aprile a Fondi si è verificata una maxi rissa che ha coinvolto diverse persone. In seguito all'evento, il questore di Latina ha deciso di adottare cinque avvisi orali nei confronti di altrettante persone coinvolte nella violenza. Le misure di prevenzione sono state emesse per cercare di prevenire ulteriori problemi legati a comportamenti violenti.
Una maxi rissa avvenuta nella città di Fondi lo scorso 12 aprile ha portato il questore di Latina a emettere cinque misure di prevenzione dell'avviso orale a carico di altrettante persone coinvolte nell'episodio di violenza. I fatti si sono consumati in via Covino. Quattro dei destinatari.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Sicurezza pubblica: in una settimana emessi cinque avvisi orali e due fogli di via del questore
Divieti di ritorno, Daspo e avvisi orali. Oltre 80 provvedimenti del questoreRaffica di misure di prevenzione della Polizia di Stato: solo nell’ultimo mese il questore Gianpaolo Patruno ne ha emesse oltre ottanta.