Il club spagnolo ha multato con una somma di 500.000 euro i giocatori Federico Valverde e Aurelien Tchouameni a causa di un episodio di rissa avvenuto nello spogliatoio dopo l’allenamento di ieri a Valdebebas. Durante l’incidente, Valverde ha riportato un infortunio. La sanzione è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha deciso di intervenire duramente per reprimere il comportamento dei due calciatori.

Mezzo milione di euro di multa. E’ la sanzione choc che il Real Madrid ha inflitto a Federico Valverde e Aurelien Tchouameni per la rissa nello spogliatoio dopo l'allenamento di ieri a Valdedabas che ha anche provocato un infortunio all’uruguaiano. Il club madrileno ha annunciato con un comunicato la sua decisione, adottata al termine del procedimento disciplinare avviato ieri nei confronti dei due, i quali «hanno espresso il loro più profondo rammarico per l'accaduto e si sono scusati reciprocamente», senza prendere altri provvedimenti. Mentre Tchouameni ha partecipato all’allenamento, Valverde dovrà stare a riposo almeno una decina di giorni a causa di un trauma cranico.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maxi multa del Real Madrid a Valverde e Tchouameni: mezzo milione per la rissa

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