Maxi inchiesta su 93 indagati | svelato il giro dei permessi di soggiorno

È stata avviata un’indagine su 93 persone coinvolte in un presunto sistema illecito legato ai permessi di soggiorno. Le indagini hanno accertato come alcuni cittadini italiani e stranieri abbiano tentato di frodare i funzionari pubblici attraverso pratiche irregolari. La procura ha raccolto prove su come venivano gestiti i pagamenti e le modalità di inganno utilizzate dai sospettati. La vicenda riguarda diverse fasi del rilascio dei permessi e i soggetti coinvolti.

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? Domande chiave Come facevano i 93 indagati a ingannare i funzionari pubblici?. Chi sono i cittadini italiani coinvolti nel giro dei pagamenti?. Dove si sono intrecciati i legami tra Milano e Crotone?. Quali sono le conseguenze per la sicurezza dei cittadini coinvolti?.? In Breve Oltre 150 agenti della Polizia di Stato hanno eseguito le operazioni giovedì.. Il coordinamento investigativo è affidato al procuratore Domenico Guarascio di Crotone.. Le indagini sono scaturite dai controlli del questore Renato Panvino a Crotone.. Il sistema coinvolgeva 93 indagati tra Milano, Roma, Napoli, Latina e Padova.. Dall’alba di giovedì, oltre 150 agenti della Polizia di Stato hanno colpito un sistema corrotto che coinvolge 93 persone tra Milano, Roma, Crotone, Cosenza, Latina, Napoli e Padova.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maxi inchiesta su 93 indagati: svelato il giro dei permessi di soggiorno Notizie correlate Soldi per i permessi di soggiorno, maxi inchiesta con 93 indagati arriva a MilanoOltre 90 indagati per un presunto giro di pagamenti per ottenere permessi di soggiorno. Leggi anche: Soldi per i permessi di soggiorno, scatta l’operazione “Welcome”: 93 indagati Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Soldi per i permessi di soggiorno, maxi inchiesta con 93 indagati arriva a Milano; Soldi per i permessi di soggiorno, scatta l’operazione Welcome: 93 indagati; Permessi di soggiorno in cambio di denaro, maxi inchiesta con 93 indagati a Milano; (VIDEO) Permessi di soggiorno irregolari, maxi operazione della Polizia: 93 indagati. Soldi per i permessi di soggiorno, maxi inchiesta con 93 indagati arriva a MilanoTutti sono accusati, a vario titolo, di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato e falsità ideologica ... milanotoday.it Immigrazione clandestina, maxi blitz della polizia a Crotone e Cosenza: 93 indagati – VIDEOAvrebbero favorito la permanenza illegale sul territorio italiano garantendo permessi di soggiorno in cambio di soldi. Coinvolte anche altre province ... corrieredellacalabria.it Inchiesta sul mercato degli alloggi - facebook.com facebook Notificato ad Andrea Sempio l’avviso di chiusura dell'inchiesta firmato dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dai pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano x.com