Maxi furto nell’azienda tessile Rubata la collezione griffata

Un furto di grandi proporzioni ha interessato un'azienda tessile di Casalmaggiore, specializzata nella produzione e confezione di capi per marchi noti. I ladri hanno sottratto l'intera collezione griffata, con un valore stimato in decine di migliaia di euro. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per le indagini e i rilievi, mentre la proprietà sta verificando i danni subiti.

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Colpo da decine di migliaia di euro all’azienda Manifattura, impresa tessile di Casalmaggiore, che produce e confeziona capi per grandi marchi, come Max Mara. Una banda di professionisti è entrata in azione nello stabilimento in via Sabbionetana 10 intorno alle 4 di ieri notte. Un commando che non ha esitato a sbarrare strade limitrofe, a sfondare il cancello di ingresso e la basculante dell’area carico e scarico. A lanciare l’allarme è stata una pattuglia della vigilanza privata, che si era accorta che qualcosa non andava. Sul posto sono arrivati i carabinieri del radiomobile di Casalmaggiore e della stazione di San Giovanni in Croce. Ma al loro arrivo i banditi erano già fuggiti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxi furto nell’azienda tessile. Rubata la collezione griffata Notizie correlate Maxi furto al Paintball, rubata tutta l’attrezzaturaSarzana, 1 marzo 2026 – In pochi minuti sono spariti tutti i ’marcatori’, fucili e pistole giocattolo spara vernice. John Galliano firma gli abiti di Zara per 2 anni: a settembre 2026 arriva la prima collezione griffataJohn Galliano ha annunciato un'esclusiva collaborazione con Zara: per i prossimi 2 anni firmerà le collezioni stagionali del brand, proponendo i suoi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Maxi furto nell’azienda tessile. Rubata la collezione griffata; Assaltata azienda che produce per Max Mara, furgone usato come ariete: rubata la nuova collezione; Max Mara, assalto alla sede di Casalmaggiore: rubata l'intera nuova collezione, colpo da decine di migliaia di euro; Maxi furto in azienda del Cremonese, bottino di decine di migliaia di euro. Maxi furto nell’azienda tessile. Rubata la collezione griffataEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Assaltata azienda che produce per Max Mara, furgone usato come ariete: rubata la nuova collezioneIl maxi furto a Manifattura, impresa tessile di Casalmaggiore (in provincia di Cremona), è avvenuto nella notte. Il bottino sarebbe di decine di migliaia di ... milano.repubblica.it Rubata l'intera nuova collezione autunno-inverno con le stesse modalità viste a San Maurizio, a Reggio, il 13 marzo. Auto rubate in mezzo alla strada e furgoni usati come ariete - facebook.com facebook Assaltata azienda che produce per Max Mara, furgone usato come ariete: rubata la nuova collezione milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com