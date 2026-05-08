Mauro | Juve serve personalità e Vlahovic titolare La Roma farà 9 punti

Un ex calciatore della Juventus ha espresso l’idea che la squadra abbia bisogno di mostrare più personalità e che Vlahovic debba essere titolare nelle prossime partite. Ha anche commentato che la Roma potrebbe ottenere nove punti nelle prossime sfide. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato l’importanza di ricostruire uno spirito di squadra positivo e motivato tra i giocatori. Le sue affermazioni si sono concentrate sugli aspetti tattici e psicologici della formazione.

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Tic, tac. Il tempo scorre più veloce alla Continassa e Massimo Mauro, che dall’altro delle sue 150 presenze in bianconero ben conosce il significato della parola "Juventus", vede minaccioso il pericolo giallorosso alle spalle della Signora. "La Juventus ha bisogno di vincere tutte e tre le partite per andare in Champions - spiega -, perché la Roma può fare nove punti, derby compreso". A tre giornate dalla fine della Serie A, per la Juventus sono davvero finiti i jolly? "Per come va la Roma, mi sembra proprio di sì". Domani giocano i bianconeri, la Roma domenica. Per chi pesano le pressioni? "Il vantaggio lo ha la Roma, perché giocherà conoscendo in anticipo il risultato dei bianconeri.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mauro: "Juve, serve personalità e Vlahovic titolare. La Roma farà 9 punti" Notizie correlate Massimo Mauro: «Juve, Vlahovic titolare per la Champions. La Roma farà 9 punti»Juve, non solo Alisson! I portieri stranieri nella storia dei bianconeri: volti, eredità e ricordi Massimo Mauro: «Juve, Vlahovic titolare per la... Massimo Mauro: «Juve, per la Champions servono 9 punti. David? Povero»Alaba Juve: è sfida col Milan per prenderlo a zero! Ma i bianconeri restano cauti per un motivo Alisson alla Juve si complica? Ecco le richieste... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pressing: Mauro: Juve, una squadra senza personalità Video; La Juve frena con il Verona, Mauro: Squadra senza personalità!, i commenti dagli studi di Pressing; Mauro boccia le anti Inter: Acquisti sbagliati, esperimenti falliti e quel Fullkrug al Milan...; Massimo Mauro: Milan, l’errore è stato a gennaio. Juve, una squadra senz’anima. Juventus, Massimo Mauro avverte Spalletti: Per la Champions deve vincerle tutteJuventus, Massimo Mauro avverte Spalletti a Gazzetta: Per la Champions deve vincerle tutte La corsa Champions della Juventus entra nella fase decisiva e Massimo Mauro non usa giri di parole. tuttojuve.com Massimo Mauro: «Juve, per la Champions servono 9 punti. David? Povero»Massimo Mauro: «Juve, per la Champions servono 9 punti. David? Povero». Le dichiarazioni dell'ex calciatore bianconero ... juventusnews24.com Massimo #Mauro su corsa #Champions e #David Le sue parole x.com Massimo Mauro su corsa Champions e David Le sue parole - facebook.com facebook