Mattiacarlotta e Alessandro | un sì che profuma di Sicilia

Due collaboratori di Bollicine VIP hanno scelto di sposarsi in Sicilia con una cerimonia civile che ha coinvolto amici e parenti. La celebrazione si è svolta in un’atmosfera ricca di emozioni e ha lasciato ricordi indelebili tra i presenti. La coppia ha condiviso il momento speciale in un contesto caratterizzato da sorprese e da un’ambientazione che richiama i profumi dell’isola.

Di Davide Cannata . Mattiacarlotta e Alessandro, collaboratori storici di Bollicine VIP, si sono sposati in Sicilia in una cerimonia civile ricca di emozioni, sorprese e momenti da favola. C’è un vecchio detto che vuole il vento messaggero di cambiamenti. E giovedì 7 maggio 2026, a Chiaramonte Gulfi, quel vento ha soffiato più forte del solito — abbastanza da riscrivere un programma, ribaltare un piano di riserva e trasformare un imprevisto in uno dei matrimoni più memorabili che questo angolo di Sicilia abbia mai ospitato. I protagonisti di questa storia sono Mattiacarlotta Parrino e Alessandro Frigerio, colleghi amatissimi della redazione di Bollicine VIP, che si sono detti “sì” davanti alla comunità che hanno scelto come casa.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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