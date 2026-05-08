matteo renzi a riccione parte la corsa alle elezioni

Matteo Renzi è arrivato a Riccione, dove è previsto un incontro con il presidente della Regione. L’evento segna l’inizio della campagna elettorale, con Renzi che si sposta nella città adriatica per discutere di questioni politiche e amministrative insieme al rappresentante regionale. La visita si inserisce in un calendario di appuntamenti che preparano il terreno alle prossime consultazioni elettorali.

Matteo Renzi arriva a Riccione per un appuntamento che lo vedrà dialogare con il presidente della Regione, Michele de Pascale. L’arrivo del senatore di Italia vive ed ex premier domenica a mezzogiorno al palazzo del Turismo fa rumore perché lancia senza troppi indugi la campagna elettorale di Italia viva-Casa riformista nei comuni che andranno al voto l’anno prossimo, Riccione inclusa. Ed è qui che si trova il presidente provinciale di Italia viva, ovvero Fabio Ubaldi, capo di gabinetto in municipio, molto legato alla sindaca Angelini e fondatore di 2030, realtà civica a tutt’oggi in maggioranza anche se Ubaldi non vi ha più incarichi o ruoli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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