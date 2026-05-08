Matteo Renzi a Riccione Parte la corsa alle elezioni

Da ilrestodelcarlino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Renzi è arrivato a Riccione, dove è previsto un incontro con il presidente della Regione. L’evento segna l’inizio della campagna elettorale, con Renzi che si sposta nella città adriatica per discutere di questioni politiche e amministrative insieme al rappresentante regionale. La visita si inserisce in un calendario di appuntamenti che preparano il terreno alle prossime consultazioni elettorali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Matteo Renzi arriva a Riccione per un appuntamento che lo vedrà dialogare con il presidente della Regione, Michele de Pascale. L’arrivo del senatore di Italia vive ed ex premier domenica a mezzogiorno al palazzo del Turismo fa rumore perché lancia senza troppi indugi la campagna elettorale di Italia viva-Casa riformista nei comuni che andranno al voto l’anno prossimo, Riccione inclusa. Ed è qui che si trova il presidente provinciale di Italia viva, ovvero Fabio Ubaldi, capo di gabinetto in municipio, molto legato alla sindaca Angelini e fondatore di 2030, realtà civica a tutt’oggi in maggioranza anche se Ubaldi non vi ha più incarichi o ruoli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

matteo renzi a riccione parte la corsa alle elezioni
© Ilrestodelcarlino.it - Matteo Renzi a Riccione. Parte la corsa alle elezioni

Notizie correlate

Elezioni comunali a Bologna, Matteo Renzi: “Appoggerò Matteo Lepore”Bologna, 28 aprile 2026 – Italia viva alle prossime comunali di Bologna appoggerà la candidatura del sindaco uscente del Pd, Matteo Lepore.

Elezioni comunali a Bologna, Matteo Renzi: “Appoggerò Lepore”Bologna, 28 aprile 2026 – Italia viva alle prossime comunali di Bologna appoggerà la candidatura del sindaco uscente del Pd, Matteo Lepore.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Matteo Renzi a Riccione. Parte la corsa alle elezioni; Turismo, lavoro e infrastrutture: a Riccione il confronto sul futuro della Riviera con Renzi e de Pascale; Riccione, al Palazzo del Turismo incontro tra Michele De Pascale e Matteo Renzi.

matteo renzi matteo renzi a riccioneMatteo Renzi a Riccione. Parte la corsa alle elezioniIl senatore di Italia Viva sarà al palazzo del Turismo domenica mattina. Interverrà nel dibattito il presidente della Regione, Michele de Pascale. ilrestodelcarlino.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.