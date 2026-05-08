Un ragazzo di 12 anni, scout, ha ricevuto ieri un premio dal Presidente della Repubblica presso il Quirinale. La cerimonia si è svolta in occasione di un evento ufficiale, durante il quale il giovane è stato riconosciuto con il titolo di Alfiere. La premiazione ha coinvolto anche rappresentanti delle istituzioni e del mondo del volontariato. Antonio, con il suo comportamento, ha attirato l’attenzione per aver dimostrato valori civici e spirito di solidarietà.

? Domande chiave Come ha fatto un dodicenne a conquistare il Quirinale?. Cosa ha fatto Antonio per meritare il premio di Mattarella?. Chi sono gli altri giovani premiati insieme allo scout bresciano?. Perché l'impegno di questo ragazzo può cambiare la società?.? In Breve Antonio ha operato presso la Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili con bambini autistici.. I genitori Annarita Zambelli e Davide Bertoli hanno accompagnato il figlio al Quirinale.. La sorella minore Irene di otto anni segue già il percorso scout Agesci.. Il gruppo dei premiati comprendeva 30 giovani selezionati per meriti sociali in Italia.. Il dodicenne Antonio Bertoli è stato insignito del titolo di Alfiere della ieri a Roma, ricevendo il riconoscimento ufficiale direttamente dalle mani del Presidente Sergio Mattarella presso il Quirinale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella premia Antonio: lo scout di 12 anni è l’Alfiere della ieri

Notizie correlate

Antonio Bertoli, a 12 anni “promosso” alfiere da Mattarella: “Al Quirinale con mamma e papà, che emozione...”Brescia, 8 maggio 2026 – “Non capita tutti i giorni di essere al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Alfiere da Mattarella. L’emozione di Antonio"Non capita tutti i giorni di essere al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Alfieri della Repubblica, Mattarella: Superare le solitudini per abbattere i muri della paura; Mattarella premia 28 giovani Alfieri, ecco chi sono e quali sono le loro storie; Antonio Bertoli, a 12 anni promosso alfiere da Mattarella: Al Quirinale con mamma e papà, che emozione...; L’abbraccio di Mattarella all’Alfiere dodicenne bresciano.

Antonio Bertoli, a 12 anni promosso alfiere da Mattarella: Al Quirinale con mamma e papà, che emozione...Lo scout dell’Agesci alla cerimonia assieme ad altri 28 giovani che hanno ricevuto il riconoscimento. I genitori: È stato incredibile. Ma dovrebbe essere la normalità ... ilgiorno.it

Alfiere da Mattarella. L’emozione di AntonioLo scout dodicenne dell’associazione Agesci di Brescia premiato al Quirinale. I genitori: È stato incredibile. Ma dovrebbe essere la normalità . ilgiorno.it

Il Sindaco Carmine Pagano ha partecipato con emozione ed orgoglio alla cerimonia di conferimento dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica al giovane cittadino di Roccapiemonte Francesco Correale, volontario del Nucleo di Protezione Civile di Roccapi - facebook.com facebook

Il Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella, ha consegnato al #Quirinale 28 attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a #giovani che, nel 2025, si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. @Quirinale Le pa x.com