Masterclass tenuta dal musicista statunitense Adam Rudolph concerto conclusivo al Conservatorio Scarlatti
Il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, sabato 9 maggio alle ore 18, presenta nella Sala Ferrara il concerto conclusivo della masterclass tenuta dal musicista statunitense Adam Rudolph, proposto dal dipartimento di "Teoria, ritmica e percezione musicale" e coordinato dai docenti Chiara.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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