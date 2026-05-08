A Negrar è stata eseguita per la prima volta una mastectomia con un robot dal braccio singolo, riducendo la cicatrice a circa 3 centimetri. Questa tecnica mira a intervenire con maggiore precisione, in particolare per pazienti con mutazioni genetiche come BRCA1 e BRCA2, che aumentano il rischio di sviluppare tumori al seno. L’intervento rappresenta un passo avanti nell’applicazione della chirurgia assistita da robot.

? Punti chiave Come può un unico braccio robotico ridurre la cicatrice a 3 centimetri?. Perché la mutazione genetica BRCA1 e BRCA2 richiede interventi così precisi?. Come si preserva la sensibilità del capezzolo con questa nuova tecnologia?. Chi ha guidato l'équipe medica in questo primato chirurgico veneto?.? In Breve Chirurghi Invento e Cicala operano con incisioni di soli 3 centimetri.. Pazienti con mutazione BRCA1 e BRCA2 presentano rischio tumore fino all'80%.. Tecnica preserva sensibilità cutanea e permette dimissioni dopo 48 ore di osservazione.. Procedura richiede seni di dimensioni contenute per l'uso del robot da Vinci.. All’IRCCS ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar sono state eseguite le prime mastectomie profilattiche in Veneto tramite il sistema robotico da Vinci single port.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mastectomie con robot a braccio singolo: primato a Negrar

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