Massimo Mauro | Juve Vlahovic titolare per la Champions La Roma farà 9 punti

Massimo Mauro ha commentato la situazione attuale della Juventus, affermando che Vlahovic sarà titolare in Champions League e prevedendo che la Roma otterrà nove punti nelle prossime partite. L’ex calciatore ha analizzato la corsa al quarto posto e il duello tra David e Vlahovic, senza aggiungere ulteriori dettagli. Ricordando la sua esperienza, Mauro ha ricordato il gol decisivo segnato nel 1986 durante Lecce-Juventus, che contribuì alla conquista dello scudetto numero 22.

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