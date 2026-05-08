Massa studenti e Consorzio | la sfida per fermare la plastica nei fossi

A Massa, studenti e rappresentanti del Consorzio si sono incontrati per discutere della presenza di plastica nei fossi della zona. La questione riguarda i possibili rischi idrogeologici causati dall’accumulo di rifiuti plastici lungo i corsi d’acqua. Il Consorzio ha presentato alcune strategie per intervenire alla radice del problema e limitare l’ingresso dei rifiuti nel territorio. La discussione si concentra sulle misure da adottare per prevenire ulteriori accumuli di plastica nei fossi locali.

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? Domande chiave Come può la plastica nei fossi causare rischi idrogeologici reali?. Quale strategia propone il Consorzio per fermare i rifiuti alla fonte?. Chi sono gli esperti che hanno guidato il dibattito a Palazzo Ducale?. Perché coinvolgere gli studenti è fondamentale per la sicurezza del territorio?.? In Breve Partecipazione di Roberta Bergamini, Rossano Ercolini, Teresa Paoli e Carmine Mezzacappa a Massa.. Mostra di Roberto Costa con materiali plastici recuperati esposta fino al 9 maggio.. Coinvolgimento diretto di quattro classi del Liceo Palma e dell'Istituto Malaspina.. Intervento di Roberto Valettini e Giovanbattista Ronchieri sulla sicurezza idrogeologica locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massa, studenti e Consorzio: la sfida per fermare la plastica nei fossi Notizie correlate Operazione fossi e canali. Scatta la manutenzione ordinaria del Consorzio contro il rischio idraulicoPartiranno nei prossimi giorni decine di cantieri su tutto il comprensorio del Consorzio di bonifica Toscana Nord sulle province di Massa Carrara,... Millesimo sfida la plastica: 4 percorsi tra sport e culturaIl Comune di Millesimo e l’associazione Plastic Free organizzeranno una mobilitazione ecologica sabato 18 aprile per celebrare la Giornata Mondiale... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A Roma gli studenti sospesi per gravi comportamenti svolgeranno attività di volontariato; A lezione di economia circolare. Studenti in visita ad Aquarno; Napoli, seminario internazionale sulla condizione giovanile: Italia e Grecia a confronto alla Federico II con focus su Paulo Freire - evento del progetto EudAimOnia giov 14 mag ore 9 Biblioteca Battaglia in via Porta di Massa; La mostra Quelle plastiche invitano a riflettere. L’arte di Costa con i rifiuti gettati in mare e fiumi. Studenti promossi ‘custodi’ dell’ambiente Il Consorzio lancia l’adozione dei fiumiGli istituti di Aulla, Pontremoli e Villafranca portano ottanta ragazzi a ripulire da plastica e rifiuti le sponde di Magra e torrente Verde Prendersi cura dei fiumi attivando le migliori energie ... lanazione.it Studenti, esercenti e comunità: ad Ascoli arriva una app che li connette. Proposta dal Consorzio universitario piceno per facilitare l’integrazioneASCOLI Il Consorzio universitario piceno presenta al pubblico la sua nuova iniziativa digitale: Puc – Piceno university card. Si tratta di una app gratuita, che ha l’obiettivo di connettere studenti, ... corriereadriatico.it MUSEO GIGI GUADAGNUCCI | Massa - facebook.com facebook