Martina e Gianmarco si sono incontrati per la prima volta nel 2020, un episodio che è tornato alla luce durante una diretta sui social. La scoperta di questo precedente incontro ha sorpreso chi seguiva la conversazione, rivelando un legame tra i due che risale a diversi anni fa. La vicenda è stata condivisa in modo spontaneo, senza anticipazioni o commenti esterni.

A volte il destino gioca con i fili invisibili delle nostre vite, intrecciandoli senza che ce ne accorgiamo. È quello che è successo a Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, oggi una delle coppie più amate nate negli studi di Uomini e Donne. La loro storia, però, affonda le radici molto più indietro nel tempo di quanto si possa immaginare. Ben prima dei riflettori, delle telecamere e delle rose, i due romani si erano già incrociati. Senza saperlo. Senza parlarsi. Quasi come in un film. Durante una lunga diretta social dalla loro vacanza romantica in Madagascar, Gianmarco ha rivelato un retroscena che ha fatto emozionare i fan: tutto è iniziato nel 2020, quando un suo amico gli mostrò la foto di un’amica di nome Céline.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Martina e Gianmarco: sapevate che si erano già incontrati nel 2020? L’incredibile storia rivelata in diretta social

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri al concerto di Gigi D’Alessio

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