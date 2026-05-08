Martedì si va al cinema con 4 euro | sale aderenti e film in programma
Martedì 12 maggio torna l’iniziativa “I martedì al cinema”, che permette di entrare nelle sale aderenti al prezzo di 4 euro. L’iniziativa si svolge a Venezia e provincia, coinvolgendo diverse sale cinematografiche della zona. Sono in programma vari film che il pubblico potrà vedere a tariffa ridotta, offrendo un’alternativa economica per trascorrere una serata al cinema.
Martedì 12 maggio proseguono a Venezia e provincia “I martedì al cinema”, l’iniziativa che riporta il pubblico nelle sale aderenti con il biglietto a 4 euro. Un nuovo ciclo di proiezioni che rinnova l’invito a vivere il cinema come esperienza collettiva, accessibile e di qualità, valorizzando il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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