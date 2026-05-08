Martedì al cinema a quattro euro

Martedì 12 maggio si svolgerà a Padova e nella sua provincia l’appuntamento settimanale con i “Martedì al Cinema”, un’iniziativa che permette di acquistare i biglietti a quattro euro presso alcune sale aderenti. Questa iniziativa si ripete ogni settimana e mira a incentivare la frequentazione delle sale cinematografiche locali. I dettagli sulle sale partecipanti e gli orari di programmazione saranno disponibili presso le biglietterie o sui siti ufficiali.

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Martedì 12 maggio proseguono a Padova e provincia I Martedì al Cinema, l’iniziativa che riporta il pubblico nelle sale aderenti con il biglietto a 4 euro. Un nuovo ciclo di proiezioni che rinnova l’invito a vivere il cinema come esperienza collettiva, accessibile e di qualità, valorizzando il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Appartamento su 2 livelli in Vendita a Milano (MI) Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tornano i Martedì del cinema: film a 4 euro in città e provincia. Ecco titoli e sale; Martedì al cinema i film costano solo 4 euro: Promozione fino a fine maggio; Martedì si va al cinema con 4 euro: sale aderenti e film in programma; Martedì al cinema a quattro euro il 5 maggio 2026. Al cinema con 4 euro, in Veneto, tutti i martedì di maggioAnche per questo mese, la Regione rinnova l’atteso appuntamento con I Martedì al Cinema, l’iniziativa che, per tutti i martedì di maggio, consentirà ai cittadini di accedere alle sale cinematografic ... genteveneta.it Tornano i martedì al cinema, biglietto a 4 euro per riscoprire il grande schermoAnche per questo mese, la Regione rinnova l'atteso appuntamento con I Martedì al Cinema, l'iniziativa che, per tutti i martedì di maggio, consentirà ai cittadini di accedere alle sale cinematografic ... ansa.it Martedì, alla vigilia della finalissima di Coppa Italia che metterà di fronte Lazio e Inter all’Olimpico di Roma, le due squadre saranno ricevute dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. All’incontro parteciperà anche una delegazione della facebook L’inflazione sono i calamari che martedì costavano 30 euro al chilo e oggi, venerdì, 35. x.com