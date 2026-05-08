A Marone, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. Durante un’operazione, sono stati sequestrati anche materiali e un laboratorio per il confezionamento situato a Sulzano. Le indagini sono state avviate dopo alcune segnalazioni e, grazie a un’analisi approfondita, è stato possibile individuare il laboratorio illegale. L’arresto segue una serie di controlli sulle attività sospette nella zona.

Eseguito un arresto a Marone, in provincia di Brescia. Un uomo di 37 anni, residente a Sulzano, è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo essere stato sorpreso in flagranza di reato. L’intervento è avvenuto all’imbrunire durante un controllo di routine, quando i militari hanno notato un comportamento sospetto da parte del conducente di una BMW. Il controllo e la scoperta della droga Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la pattuglia della stazione di Marone ha deciso di fermare l’auto dopo aver riconosciuto nell’uomo alla guida una persona già nota alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marone, Bmw sospetta porta i carabinieri a un laboratorio di droga: 37enne arrestato

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