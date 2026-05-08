Mario Rossi è il nuovo Presidente del Consiglio Notarile di Parma

Mario Rossi è stato nominato nuovo Presidente del Consiglio Notarile di Parma, succedendo a Antonio Caputo. Caputo è stato confermato nel ruolo di Consigliere e si unisce al notaio Massimiliano Cantarelli. La cerimonia di consegna si è svolta di recente, segnando l’inizio del mandato di Rossi. La nomina rientra nelle procedure ordinarie del consiglio notarile locale.

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: prende le consegne da Antonio Caputo, che è stato confermato Consigliere insieme al notaio Massimiliano Cantarelli.Nel nuovo ruolo di Tesoriere, Maria Paola Salsi, già presente in Consiglio.Oltre ai già citati, il Consiglio.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Università di Perugia, il nuovo presidente del consiglio studentesco“Nella stessa seduta in cui si elegge il presidente - si legge nel nuovo regolamento - , il Consiglio Studentesco elegge i due vicepresidenti... Leggi anche: Giustizia, Consiglio notarile di Roma: confronto su tutela fragilità Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il finto maresciallo Mario Rossi truffava gli anziani: arrestato a Torino; Sono il maresciallo Mario Rossi, datemi soldi per pagare la cauzione, la polizia pedina e arresta il truffatore trasfertista; Finto maresciallo Mario Rossi arrestato a Torino per furto aggravato, truffava con falsi distintivi; Bella storia Mario. Mario Rossi Fa Rap: IL PROBLEMA parla di un mortificante dibattito pubblicoIL PROBLEMA, il nuovo singolo di Mario Rossi Fa Rap, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Come il precedente, BRAVO BRAVO BRAVO, il brano farà parte di un EP. corrierenazionale.it Finto maresciallo Mario Rossi arrestato a Torino per furto aggravato, truffava con falsi distintiviArrestato a Torino un finto maresciallo dei Carabinieri: truffava anziani con falsi distintivi e furto aggravato in abitazione. virgilio.it Andarò Fuori Tempo @mariorossifarap Sabato 30 maggio Ore 21 Villa Are, Verona Politico, autoironico, incensurato. @mariorossifarap è l’antitesi del tuo rapper preferito. La critica sociale di un rapper che voleva fare il cantautore, incontra gli arran facebook