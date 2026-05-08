Mario Rossi è il nuovo Presidente del Consiglio Notarile di Parma
Mario Rossi è stato nominato nuovo Presidente del Consiglio Notarile di Parma, succedendo a Antonio Caputo. Caputo è stato confermato nel ruolo di Consigliere e si unisce al notaio Massimiliano Cantarelli. La cerimonia di consegna si è svolta di recente, segnando l’inizio del mandato di Rossi. La nomina rientra nelle procedure ordinarie del consiglio notarile locale.
: prende le consegne da Antonio Caputo, che è stato confermato Consigliere insieme al notaio Massimiliano Cantarelli.Nel nuovo ruolo di Tesoriere, Maria Paola Salsi, già presente in Consiglio.Oltre ai già citati, il Consiglio.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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