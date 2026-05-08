A Torino, Marianucci è stato semplicemente una comparsa, senza ruoli di rilievo. Nel frattempo, Giovanni Manna si prepara a affrontare una sessione estiva di mercato molto intensa, con un lavoro considerato duro, sporco e faticoso. La finestra delle trattative si avvicina rapidamente e le prossime settimane saranno decisive per le scelte della squadra.

Duro, sporco e faticoso il lavoro che attende Giovanni Manna nella prossima e ormai vicinissima sessione estiva di mercato. E i motivi sono tanti: a furia di concentrarsi sui nomi in entrata per concedersi quei dieci minuti di dopamina, ci si dimentica che il vero divertimento quest’anno sarà nelle uscite. Come li piazziamo tutti gli esuberi pronti a tornare alla base? Alcuni ce li trasciniamo dietro dalla disgraziata annata post-terzo scudetto. Prendete Cajuste: sì, il suo Ipswich è stato promosso, ma per far scattare l’obbligo avrebbe dovuto raggiungere il 50% dei minuti giocati, cosa che ovviamente non è successa. E il desaparecido Lindstrom? E Lang, che nemmeno al Gala è riuscito ad adattarsi? Senza dimenticare Lucca.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marianucci anche a Torino è stato una comparsa

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Panoramica sull’argomento

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LA PAGELLA Prestazione sotto le aspettative quella di Luca Marianucci contro l’Udinese. Torna titolare, conquistando il posto guadagnatosi mostrando ottimi spunti durante il match contro l’Inter. Non è a suo agio col pallone tra i piedi. Commette sb - facebook.com facebook

FORMAZIONE UFFICIALE @TorinoFC_1906 vs @Udinese_1896 (3-4-2-1): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Casadei, Vlašic; Simeone. #UdineseTorino #Torino x.com