Maresca destinazione a sorpresa per il tecnico dopo l’addio al Chelsea! È il ‘sogno proibito’ di questo club

Il nome di Maresca circola come possibile nuovo allenatore del Fenerbahçe, che si prepara a riorganizzare la rosa e la guida tecnica con l’ingresso di una nuova dirigenza previsto per giugno. Dopo aver lasciato il Chelsea, il tecnico è ora al centro di voci di mercato che lo collegano alla squadra turca, creando attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. La società non ha ancora annunciato ufficialmente il nome scelto per la panchina.

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