Marco Bezzecchi ha commentato le dichiarazioni di Jorge Lorenzo riguardo a una sua previsione sul campionato di MotoGP del 2026. Lorenzo aveva espresso un'ipotesi sul possibile vincitore di quella stagione, suscitando una risposta da parte del pilota italiano che ha deciso di intervenire per chiarire il suo punto di vista. La discussione si è focalizzata sulle aspettative e le possibilità nel mondo delle corse motociclistiche per i prossimi anni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il giovane talento italiano Marco Bezzecchi ha recentemente reagito ai commenti di Jorge Lorenzo, che ha sottolineato come il titolo MotoGP 2026 sia praticamente già nelle sue mani da perdere, a seguito di un inizio di stagione molto promettente. Con il Gran Premio di Le Mans in arrivo, Bezzecchi guida la classifica con un margine di 11 punti su Jorge Martin. Il pilota della VR46 ha dato inizio alla stagione con tre vittorie consecutive, ma ha subito una battuta d’arresto al Jerez, dove Alex Marquez ha preso il comando.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marco Bezzecchi risponde a Jorge Lorenzo sulla sua audace previsione per il 2026.

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