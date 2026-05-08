marchio DeCo per la sgliatella di Roccasecca

Una nuova designazione riconosce ufficialmente la sfogliatella di Roccasecca come prodotto a marchio De.Co. La sigla indica che si tratta di una denominazione comunale d’origine, un riconoscimento che garantisce la qualità e la specificità del dolce locale. La decisione è stata adottata dalle autorità comunali, che hanno voluto tutelare e valorizzare questa specialità tradizionale. La certificazione mira a promuovere la produzione e la diffusione del prodotto nel rispetto delle sue caratteristiche originali.

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La sfogliatella roccaseccana è ufficialmente un prodotto a marchio De.Co:, denominazione comunale d’origine che ne certifica la qualità e la tipicità. La sfogliatella, il cui iter di riconoscimento De.Co. si è completato nell’ultimo periodo, affianca il broccoletto roccaseccano e la frionza.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Roccasecca festeggia S. Tommaso Roccasecca, borgo in fioreIn collaborazione con PrimaVera Studentesca sabato 11 aprile dalle 18:00-01:00 e domenica 12 aprile dalle 10:00-21:00 a Roccasecca si terrà “Borgo in...