Marche caos esami istologici | migliaia di pazienti oncologici senza referto da mesi per carenza di personale

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Marche, migliaia di pazienti oncologici sono senza i referti dei loro esami istologici da mesi, a causa di una carenza di personale negli uffici competenti. La situazione si aggiunge a uno scandalo precedente legato all'eliminazione di sacche di plasma, evidenziando problemi strutturali nel sistema sanitario regionale. I referti sono fondamentali per le diagnosi e le terapie, ma l’attesa persiste senza una soluzione immediata.

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Dopo lo scandalo delle centinaia di sacche di plasma eliminate un altro caso scuote la sanità regionale nelle Marche: migliaia di pazienti attendono i referti dei loro esami istologici, decisivi per stabilire se hanno o meno un tumore. I ritardi si calcolano in mesi e, ancora una volta, sono causati da gravi carenze di personale nei laboratori.🔗 Leggi su Fanpage.it

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