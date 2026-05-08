maratona musicale a correggio

A Correggio si svolge la terza edizione di Bounanot Sunador, una maratona musicale di tre giorni nel centro cittadino. L’evento prevede le esibizioni di band locali e artisti ospiti di livello. La manifestazione si svolge da oggi a domenica e coinvolge vari locali e spazi pubblici del centro. La programmazione comprende numerosi concerti distribuiti nel corso del fine settimana.

Tre giorni di musica, una vera e propria "maratona" con band locali e ospiti di prestigio per la terza edizione di Bounanot Sunador, da oggi a domenica in centro a Correggio. Dopo il successo delle prime due edizioni, l’appuntamento compie quest’anno un ulteriore salto di qualità, trasformandosi in un vero e proprio festival diffuso in tre parti, con una proposta ancora più ricca e capace di unire scena locale, ospiti di rilievo e atmosfera di festa. Il programma prende il via oggi alle 18, proseguendo domani dalle 17 e domenica dalle 12, con un cartellone che coinvolge ventotto gruppi indipendenti della zona, protagonisti di una maratona musicale che conferma la vitalità della scena cittadina e il valore di un evento costruito dal basso, con passione e spirito di collaborazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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