Mango mette radici in centro in via Ruggero Settimo il nuovo store della multinazionale di moda

Un nuovo negozio di moda ha aperto in centro, in via Ruggero Settimo, occupando uno spazio di oltre 400 metri quadrati distribuiti su tre piani. Il punto vendita si trova nell'edificio che un tempo ospitava un negozio di abbigliamento di un'altra catena internazionale. All’interno, sono disponibili abbigliamento, calzature e accessori di una multinazionale di moda. La inaugurazione ha portato un nuovo spazio commerciale nel cuore della città.

Oltre 400 metri quadrati su tre piani destinati ad abbigliamento, calzature e accessori laddove un tempo sorgeva Benetton. Sarà aperto domani il nuovo “flagship store” di Mango che ha scelto una delle principali vie dello shopping in città: via Ruggero Settimo. Con questo punto vendita, la.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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