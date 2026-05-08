Mangiano arachidi gravissime due ragazze | 34enne in codice rosso per i crostacei

Due ragazze sono state trasportate in ospedale in condizioni molto gravi dopo aver consumato arachidi, mentre una 34enne si trova in codice rosso per una reazione ai crostacei. L’intervento del 118 si è verificato nel centro storico di Firenze, dove sono stati soccorsi tre persone colpite da intossicazioni alimentari. Sul posto sono intervenuti i sanitari per prestare assistenza e trasportare i soggetti in ospedale.

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Firenze, 8 maggio 2026 – Doppio intervento del 118 nel centro storico di Firenze, dove il servizio di emergenza è dovuto arrivare d'urgenza per tre distinti casi di grave intossicazione alimentare. Le prime a sentirsi male sono state due turiste straniere di 20 e 21 anni ricoverate nella notte in ospedale a Firenze in codice di urgenza rosso per una particolare intossicazione alimentare, una allergia da arachidi. Erano alloggiate in un hotel di Via Tornabuoni. Sempre ieri sera c'è stato un terzo grave caso di intossicazione alimentare - un'allergia da crostacei - che ha colpito un 34enne, addetto di un altro hotel, situato questo in via Gino Capponi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mangiano arachidi, gravissime due ragazze: 34enne in codice rosso per i crostacei Notizie correlate Firenze, intossicazioni alimentari: tre ricoveri d’urgenza, in codice rosso, per allergia da arachidi e da crostaceiFIRENZE – Ricoverate d’urgenza, nella notte di oggi, 8 maggio 2026, tre persone, per intossicazione alimentare. Leggi anche: Auto si ribalta in strada, due ragazze estratte dalle lamiere in codice rosso