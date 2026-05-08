Nel fine settimana, a Casteggio, si svolgono due eventi dedicati a cibo e vino. Domani, dalle 11.30 alle 19, presso la tenuta Frecciarossa, si tiene una nuova edizione del ’Sabato del vignaiolo’. Accanto a questa manifestazione, si svolgono anche le tradizionali iniziative ’Mangialonga’ e ’Ciclopacciada’, che coinvolgono rispettivamente camminate e giri in bicicletta con degustazioni lungo il percorso.

Degustazioni di cibo e vino sono le protagoniste del fine settimana. Domani dalle 11.30 alle 19 la tenuta Frecciarossa di Casteggio (Pv) ospita una nuova edizione del ’Sabato del vignaiolo’. Domenica dalle 11 alla frazione Staghiglione di Borgo Priolo (Pv) sagra del brasadè, il tipico biscotto dalla forma ad anello simbolo della cultura locale. Sempre domenica alle 9.30 dalla frazione Tornello di Mezzanino (Pv) partirà la ’Mangialonga’, camminata enogastronomica di circa 15 chilometri sulle rive del Po con 4 punti di ristoro (antipasto, primo, secondo e dolce) dove è possibile gustare buon cibo e vini locali. Con partenza dal castello di Pavia tra le 8 e le 9.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Mangialonga’ e ’Ciclopacciada’. Casteggio, ’Sabato del vignaiolo’

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