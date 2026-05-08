Manfredonia tentata truffa ai danni di un’anziana già vittima di un precedente raggiro

A Manfredonia, alcuni individui hanno tentato di truffare un’anziana, già vittima di un precedente raggiro. Le autorità stanno indagando sull’episodio, che si aggiunge a una serie di tentativi simili nella zona. La donna avrebbe riferito di aver ricevuto una telefonata con richieste di denaro e informazioni personali. La polizia ha avviato le verifiche per identificare i responsabili e prevenire ulteriori tentativi di truffa.

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MANFREDONIA (FG)- Non si fermano i tentativi di truffare anziani di Manfredonia da parte di alcuni delinquenti. Ma per riavere la refurtiva indietro, avrebbe dovuto consegnare ciò che gli rimaneva per poter procedere ad una specie di inventario da parte dei finti operatori delle Forze dell'Ordine. L'anziana ha contattato i parenti che hanno allertato la stessa di non procedere a quanto detto dai delinquenti al telefono e di procedere a denunciare la cosa. La Polizia di Stato, costantemente impegnata nella prevenzione e nel contrasto a questo tipo di reati, invita alla massima attenzione e a non esitare a chiedere aiuto alle Forze di polizia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, tentata truffa ai danni di un’anziana già vittima di un precedente raggiro Notizie correlate Tentata truffa del carabiniere ai danni di un'anziana di Porto Empedocle, il raggiro smascherato dalla vittimaDue arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Agrigento che ha permesso di bloccare una coppia proveniente da... Tentata truffa ai danni di un’anziana a Cervinara: la prontezza sventa il raggiroUn falso impiegato INPS promette un bonus di 650 euro e cerca informazioni sensibili: la vittima riconosce l’inganno e denuncia il fatto A Cervinara,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Foggia, agguato ai Bruno: il manfredoniano Giuseppe Robustella tace davanti al gip. Arresto convalidato; Monte Sant’Angelo, il TAR conferma: parcheggio gratuito a Chiancamasitto è comunale; Parolin: Il Papa ha a cuore la situazione di Casa Sollievo della Sofferenza; Casa Sollievo della Sofferenza: Gino Gumirato si assolve senza la benedizione di Padre Pio. Tentata truffa dello specchietto a una donna, chiesti 400 euro: il questore di emette due fogli di via obbligatori da Ancona per 3 anniANCONA - Tentata truffa dello specchietti, il questore di Ancona ha emesso due fogli di via obbligatori dal capoluogo nei confronti di un uomo ed una donna, di circa 20 anni, residenti fuori Regione. corriereadriatico.it L’avvocato dell’assessora lo conferma alla Gazzetta: Valente ha denunciato “La mia assistita non sa il nome della persona che le ha rivolto quelle parole ma è in grado chiaramente di riconoscerla” https://www.ilsipontino.net/manfredonia-offese-in-consigli - facebook.com facebook