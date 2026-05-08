Manfredi corre ai ripari Daremo a De Laurentiis la cittadinanza onoraria

Il sindaco ha annunciato che la decisione di concedere la cittadinanza onoraria a Aurelio De Laurentiis sarà mantenuta, senza prevedere cambiamenti. La proposta, già approvata, non è oggetto di ulteriori valutazioni o opposizioni ufficiali. La cerimonia per la consegna della cittadinanza è prevista in un momento successivo, con tutte le procedure in corso per la formalizzazione. La questione resta comunque aperta a eventuali sviluppi futuri.

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"> La cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis non è in discussione. A chiarirlo è stato direttamente il sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto per ridimensionare le polemiche nate dopo il rinvio della proposta in Consiglio Comunale dovuto alla mancanza del numero legale. Marco Azzi su Repubblica Napoli racconta come il primo cittadino abbia escluso qualsiasi significato politico dietro lo stop momentaneo al conferimento dell’onorificenza al presidente del Napoli. «La cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis verrà conferita in occasione del centenario del Napoli», ha assicurato Manfredi, spiegando che esisterebbe un consenso pieno all’interno del Consiglio Comunale.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Manfredi corre ai ripari “Daremo a De Laurentiis la cittadinanza onoraria” Notizie correlate Leggi anche: Manfredi annuncia: De Laurentiis riceverà la cittadinanza onoraria, data in arrivo! Leggi anche: Manfredi: «Maradona, possibile sub-commissario. Cittadinanza onoraria a De Laurentiis: tempi maturi» Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: INDISPONIBILI ALCUNI IMPIANTI PER I RIFIUTI, GUALTIERI CORRE AI RIPARI; Manfredi corre ai ripari Daremo a De Laurentiis la cittadinanza onoraria. Manfredi corre ai ripari Daremo a De Laurentiis la cittadinanza onorariaLa cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis non è in discussione. A chiarirlo è stato direttamente il sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto per ridimensionare le polemiche nate dopo il rinvio ... napolipiu.com Allarme Epatite A a Napoli: 60 ricoveri in poche ore. Il Comune corre ai ripari: «Vietato mangiare frutti di mare»«Al momento abbiamo 51 ricoverati e nove pazienti in pronto soccorso». Così il dottor Raffaele Di Sarno, responsabile del pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Cotugno, a commento dell’ondata ... unionesarda.it Diario DIAC. . Le parole di Gaetano Manfredi , Sindaco del Comune di Napoli e Presidente #ANCI, in occasione di Agenda Sud 2030 - "Il #Mezzogiorno dopo il #PNRR". Oltre i bilanci del PNRR, occorre guardare al futuro: il metodo basato sulle performanc facebook