Manfreda lancia Ascolta Lecco | l' app che mappa i problemi dei cittadini
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Un grande schermo acceso sul parcheggio di via Adda, la mappa interattiva di Lecco visibile da lontano, e una piccola folla di sostenitori riunita intorno al banchetto con la maglietta della Lega Giovani. È in questa cornice, giovedì sera "Da Manfre", che Roberto Manfreda – candidato della Lega.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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