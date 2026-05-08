Il Manchester United ha aperto le trattative per ingaggiare il giovane centrocampista del Lione, noto per le sue qualità tecniche e la capacità di inserirsi in diverse zone del campo. Le parti sono in contatto da alcune settimane e le negoziazioni sembrano avanzate. La società inglese valuta un possibile investimento per rafforzare il reparto mediano, mentre il club francese si prepara a valutare eventuali offerte ufficiali.

Il Manchester United ha già iniziato a muoversi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza inglese c’è quello di Alfonso Moreira, esterno offensivo del Lione che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione di diversi club grazie ad una crescita rapidissima. Il portoghese, arrivato in Francia la scorsa estate quasi sotto traccia, si è trasformato in una delle sorprese più interessanti della stagione, tanto da finire ora nel mirino di una delle società più importanti del calcio mondiale. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, i Red Devils starebbero valutando concretamente l’idea di affondare il colpo nei prossimi mesi per rinforzare le corsie offensive con un profilo giovane, dinamico e già pronto per il calcio di alto livello.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Manchester United su Moreira: il talento del Lione accende il mercato estivo

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