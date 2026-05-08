Mamma puoi farmi un bonifico? Devo pagare il dentista | le rubano 845 euro

Una donna ha ricevuto un messaggio da una persona che si spacciava per sua figlia, chiedendole un bonifico di 845 euro per pagare il dentista. La finta richiesta includeva anche l’iban del conto sul quale trasferire i soldi. La vittima ha eseguito il pagamento, rendendosi conto successivamente di essere stata truffata. La vicenda si è verificata in una zona urbana della regione.

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