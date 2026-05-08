Mamma puoi farmi un bonifico? Devo pagare il dentista | le rubano 845 euro
Una donna ha ricevuto un messaggio da una persona che si spacciava per sua figlia, chiedendole un bonifico di 845 euro per pagare il dentista. La finta richiesta includeva anche l’iban del conto sul quale trasferire i soldi. La vittima ha eseguito il pagamento, rendendosi conto successivamente di essere stata truffata. La vicenda si è verificata in una zona urbana della regione.
Ha ricevuto un messaggio da parte una persona che, fingendosi sua figlia in difficoltà, le chiedeva un bonifico di 845 euro per il pagamento del dentista e fornendole l’iban del conto verso il quale effettuare il bonifico. Stiamo parlando di una donna di settant’anni di Pergine Valsugana che.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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