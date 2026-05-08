Maltempo nel Salento scatta l’allerta gialla mentre a Lecce cedono i primi rami

Oggi nel Salento si sono registrati i primi effetti del maltempo, con l’allerta gialla in vigore e alcuni rami caduti nel centro di Lecce. La giornata è iniziata con condizioni di instabilità meteorologica che hanno causato disagi alla viabilità e alla sicurezza urbana nella zona. Le autorità monitorano la situazione e hanno consigliato di prestare attenzione alle eventuali ulteriori criticità.

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LECCE – La giornata di oggi si è aperta sotto il segno dell’instabilità meteorologica per il Salento portando con sé i primi disagi legati alla sicurezza urbana e alla viabilità. La protezione civile regionale ha ufficialmente diramato un messaggio di allerta per rischio idrogeologico e per.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Maltempo, scatta l'allerta gialla a Novara e nel Vco: piogge intense e rischio frane Leggi anche: Maltempo, scatta l'allerta gialla su Messina e provincia Contenuti di approfondimento Si parla di: Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo dal cerignolano al tarantino Protezione civile previsioni meteo. Maltempo nel Salento: grandine e allagamenti mettono in ginocchio l’agricoltura FOTO/VIDEOViolente grandinate e piogge intense si sono abbattute nelle ultime ore sul Salento, causando allagamenti diffusi e gravi criticità per il comparto agricolo. Un’ondata di maltempo improvvisa, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Maltempo in arrivo in Puglia, scatta l’allerta gialla su tutto il territorio: nuovi temporali dal 22 aprileDopo la prima fase instabile, il Centro funzionale regionale segnala nuove precipitazioni per 12 ore: allerta gialla estesa a tutta la regione escluso il Salento ... lagazzettadelmezzogiorno.it