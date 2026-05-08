Malore mentre passeggia | morto Angelo Marinoni storico meccanico di paese

Borgosatollo si trova a perdere uno dei suoi volti più noti. Angelo Marinoni, 82 anni, è deceduto giovedì mattina dopo aver accusato un malore mentre passeggiava lungo via Roma, vicino alla sua casa. La notizia ha colpito la comunità locale, che lo ricorda come un punto di riferimento nel paese. La morte è avvenuta in modo improvviso, senza che ci fosse stato alcun precedente segnale di problemi di salute.

Borgosatollo piange uno dei suoi volti più noti. Angelo Marinoni, 82 anni, è morto nella tarda mattinata di giovedì dopo essersi sentito male mentre camminava lungo via Roma, a pochi passi dalla sua abitazione. Erano da poco passate le 11.30 quando alcuni passanti lo hanno visto accasciarsi al.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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