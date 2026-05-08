Malore durante la riunione di condominio donna muore a Montefiascone

Durante una riunione di condominio a Montefiascone, una donna di 65 anni si è sentita male e, nonostante l’intervento dei presenti, è deceduta. L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 6 maggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le verifiche del caso.

Malore durante la riunione di condominio, donna muore davanti ai presenti. La tragedia è avvenuta a Montefiascone nella serata di mercoledì 6 maggio, quando una 65enne è morta dopo essersi sentita male durante una riunione di condominio. La donna, stando a una prima ricostruzione, avrebbe.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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