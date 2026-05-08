Dopo sei settimane di bombardamenti, l’Iran ha mantenuto il controllo sullo Stretto di Hormuz, rafforzando la sua presenza strategica nella regione. Nonostante le operazioni militari condotte da Stati Uniti e Israele, il regime iraniano sembra aver consolidato la propria posizione, contrariamente alle aspettative di un possibile crollo. La situazione ha portato a una ridefinizione delle dinamiche di potere locale, con l’Iran che ha aumentato la sua influenza in ambito geopolitico.

Avrebbe dovuto segnare la fine della Repubblica islamica. Invece la guerra lanciata da Stati Uniti e Israele sembra aver ulteriormente compattato il regime iraniano, uscito da sei settimane di bombardamenti con un’arma in più: l’influenza sullo Stretto di Hormuz. Epilogo a sorpresa (almeno per Washington) di un ’ offensiva che avrebbe dovuto avere un esito ben diverso. Nelle settimane precedenti i raid del 28 febbraio, stando alla ricostruzione del New York Times, Benjamin Netanyahu aveva assicurato a Donald Trump che i raid avrebbero scatenato una ribellione che avrebbe potuto portare la Repubblica islamica al collasso. Il regime ha invece...🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Make Teheran Great Again: la guerra scatenata da Usa e Israele ha trasformato l’Iran in una potenza globale?

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“È una buona idea che l’Iran non abbia mai un’arma nucleare”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio durante un briefing con la stampa alla Casa Bianca, sottolineando come le azioni di Teheran nello Stretto rappresentino già oggi una - facebook.com facebook